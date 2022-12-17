У ГУР заявили, що рф отримала нову партію іранських "шахедів"

Цитата

"Так, це нова партія, але порівняно з початковим масованим використанням "шахедів", вочевидь менша. Ми не коментуємо зараз кількість, але бачимо, що, наприклад, під час вчорашніх масованих терористичних ракетних ударів "шахеди" не використовувалися. Використовувалися всі інші наявні засоби, все ракетне озброєння", - розповів Юсов.

Додамо

Разом з тим, за словами Юсова, рф поки не отримала іранські ракети. Проте ГУР відомо, що домовленості між Москвою та Тегераном було досягнуто.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Наразі рф не готова до нового повномасштабного наступу - ГУР