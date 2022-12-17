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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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У ГУР заявили, що рф отримала нову партію іранських "шахедів"

У ГУР заявили, що рф отримала нову партію іранських "шахедів"

Київ • УНН

 • 622547 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. рф відновила атаки по Україні безпілотниками, адже отримала нову партію зброї з Ірану. Щоправда, цього разу, партія може бути меншою. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону, передає УНН

Цитата

"Так, це нова партія, але порівняно з початковим масованим використанням "шахедів", вочевидь менша. Ми не коментуємо зараз кількість, але бачимо, що, наприклад, під час вчорашніх масованих терористичних ракетних ударів "шахеди" не використовувалися. Використовувалися всі інші наявні засоби, все ракетне озброєння", - розповів Юсов.

Додамо

Разом з тим, за словами Юсова, рф поки не отримала іранські ракети. Проте ГУР відомо, що домовленості між Москвою та Тегераном було досягнуто.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Наразі рф не готова до нового повномасштабного наступу - ГУР

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