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Наразі рф не готова до нового повномасштабного наступу - ГУР

Наразі рф не готова до нового повномасштабного наступу - ГУР

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. рф наразі не готова до нового повномасштабного наступу. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, передає УНН

Цитата

"Станом на даний момент рашисти не готові до нового повномасштабного наступу. Хоча ми з вами повинні розуміти, що ми живемо в умовах повномасштабного наступу вже з 24-го лютого і мова йде не лише про новий наступ, а про нові операції в умовах цього повномасштабного наступу", - повідомив Юсов.

Додамо

Разом з тим, представник ГУР зауважив, що це не значить, що загрози немає.

"Якщо така загроза буде, то Україна і власними зусиллями і за рахунок обміну даними з нашими партнерами, зокрема країни НАТО, ми будемо володіти даною інформацією. Але, в першу чергу, спираємось на власні дані", - резюмував Юсов.

Нагадаємо

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist заявив, що росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів, і він не має сумнівів, що вони ще раз візьмуться йти на Київ.

Українські Національні Новини

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