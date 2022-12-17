Наразі рф не готова до нового повномасштабного наступу - ГУР
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. рф наразі не готова до нового повномасштабного наступу. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, передає УНН.
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"Станом на даний момент рашисти не готові до нового повномасштабного наступу. Хоча ми з вами повинні розуміти, що ми живемо в умовах повномасштабного наступу вже з 24-го лютого і мова йде не лише про новий наступ, а про нові операції в умовах цього повномасштабного наступу", - повідомив Юсов.
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Разом з тим, представник ГУР зауважив, що це не значить, що загрози немає.
"Якщо така загроза буде, то Україна і власними зусиллями і за рахунок обміну даними з нашими партнерами, зокрема країни НАТО, ми будемо володіти даною інформацією. Але, в першу чергу, спираємось на власні дані", - резюмував Юсов.
Нагадаємо
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist заявив, що росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів, і він не має сумнівів, що вони ще раз візьмуться йти на Київ.