Пока рф не готова к новому полномасштабному наступлению - ГУР
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. рф пока не готова к новому полномасштабному наступлению. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, передает УНН.
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"По состоянию на данный момент рашисты не готовы к новому полномасштабному наступлению. Хотя мы с вами должны понимать, что мы живем в условиях полномасштабного наступления уже с 24 февраля и речь идет не только о новом наступлении, а о новых операциях в условиях этого полномасштабного наступления", - сообщил Юсов.
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Вместе с тем, представитель ГУР отметил, что это не значит, что угрозы нет.
"Если такая угроза будет, то Украина и собственными усилиями и за счет обмена данными с нашими партнерами, в частности, странами НАТО, мы будем владеть данной информацией. Но, в первую очередь, опираемся на собственные данные", - резюмировал Юсов.
Напомним
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в интервью The Economist заявил, что россияне готовят около 200 тысяч новых солдат, и он не сомневается, что они еще раз решат идти на Киев.