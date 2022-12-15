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"росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів": Залужний не виключає нового наступу на Київ

"росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів": Залужний не виключає нового наступу на Київ

Київ • УНН

 • 1003877 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist заявив, що росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів, і він не має сумнівів, що вони ще раз візьмуться йти на Київ, пише УНН.

Цитата

"Російська мобілізація спрацювала. Неправда, що їхні проблеми настільки жахливі, що ці люди не битимуться. Вони будуть. Цар наказав їм йти на війну, і вони йдуть на війну. Я вивчав історію двох чеченських воєн – там було те саме. Вони можуть бути не так добре оснащені, але все одно становлять для нас проблему. За нашими оцінками, у них є резерв у 1,2-1,5 млн людей… Росіяни готують близько 200 000 свіжих солдатів. Я не сумніваюся, що у них буде ще одна спроба щодо Києва", - сказав Залужний.

Деталі

Залужний вказав, що не сумнівається, що окупанти "швидше за все десь за Уралом готують нові ресурси".

Він також наголосив, що "дуже важливе для нас стратегічне завдання - створити резерви і підготуватися до війни, яка може відбутися в лютому, в кращому випадку в березні, а в гіршому - наприкінці січня".

Доповнення

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 96 590 осіб, 2975 танків та сотень одиниць військової техніки.

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