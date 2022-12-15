"росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів": Залужний не виключає нового наступу на Київ

Цитата

"Російська мобілізація спрацювала. Неправда, що їхні проблеми настільки жахливі, що ці люди не битимуться. Вони будуть. Цар наказав їм йти на війну, і вони йдуть на війну. Я вивчав історію двох чеченських воєн – там було те саме. Вони можуть бути не так добре оснащені, але все одно становлять для нас проблему. За нашими оцінками, у них є резерв у 1,2-1,5 млн людей… Росіяни готують близько 200 000 свіжих солдатів. Я не сумніваюся, що у них буде ще одна спроба щодо Києва", - сказав Залужний.

Деталі

Залужний вказав, що не сумнівається, що окупанти "швидше за все десь за Уралом готують нові ресурси".

Він також наголосив, що "дуже важливе для нас стратегічне завдання - створити резерви і підготуватися до війни, яка може відбутися в лютому, в кращому випадку в березні, а в гіршому - наприкінці січня".

Доповнення

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 96 590 осіб, 2975 танків та сотень одиниць військової техніки.