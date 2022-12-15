"россияне готовят около 200 тысяч новых солдат": Залужный не исключает нового наступления на Киев
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в интервью The Economist заявил, что россияне готовят около 200 тысяч новых солдат, и он не сомневается, что они еще раз возьмуться идти на Киев, пишет УНН.
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"Российская мобилизация сработала. Неправда, что их проблемы настолько ужасны, что эти люди не будут биться. Они будут. Царь приказал им идти на войну, и они идут на войну. Я изучал историю двух чеченских войн – там было то же. Они могут быть не так хорошо оснащены, но все равно представляют для нас проблему. По нашим оценкам, у них есть резерв у 1,2-1,5 млн человек… Россияне готовят около 200 000 свежих солдат. Я не сомневаюсь, что у них будет еще одна попытка относительно Киева", - сказал Залужный.
Детали
Залужный указал, что не сомневается, что оккупанты "скорее всего где-то за Уралом готовят новые ресурсы".
Он также подчеркнул, что "очень важная для нас стратегическая задача – создать резервы и подготовиться к войне, которая может состояться в феврале, в лучшем случае в марте, а в худшем – в конце января".
Дополнение
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 96 590 человек, 2975 танков и сотен единиц военной техники.