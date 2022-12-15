"россияне готовят около 200 тысяч новых солдат": Залужный не исключает нового наступления на Киев

Цитата

"Российская мобилизация сработала. Неправда, что их проблемы настолько ужасны, что эти люди не будут биться. Они будут. Царь приказал им идти на войну, и они идут на войну. Я изучал историю двух чеченских войн – там было то же. Они могут быть не так хорошо оснащены, но все равно представляют для нас проблему. По нашим оценкам, у них есть резерв у 1,2-1,5 млн человек… Россияне готовят около 200 000 свежих солдат. Я не сомневаюсь, что у них будет еще одна попытка относительно Киева", - сказал Залужный.

Детали

Залужный указал, что не сомневается, что оккупанты "скорее всего где-то за Уралом готовят новые ресурсы".

Он также подчеркнул, что "очень важная для нас стратегическая задача – создать резервы и подготовиться к войне, которая может состояться в феврале, в лучшем случае в марте, а в худшем – в конце января".

Дополнение

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 96 590 человек, 2975 танков и сотен единиц военной техники.