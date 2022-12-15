Еще плюс 590: Генштаб обновил информацию о ликвидированных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 96 590 человек, 2975 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 15.12 ориентировочно составляли:
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- личного состава – около 96 590 (+590) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 2975 (+5),
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- боевых бронированных машин ‒ 5946 (+9),
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- артиллерийских систем – 1943 (+12),
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- РСЗО – 406 (+2),
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- средств ПВО ‒ 211 (+0),
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- самолетов – 281 (+0),
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- вертолетов – 264 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1644 (+27),
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- крылатых ракет ‒ 592 (+0),
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- кораблей/катеров ‒ 16 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн – 4563 (+1),
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- специальной техники – 172 (+1).
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Дополнение
Россияне свыше 100 раз обстреляли 6 населенных пунктов Донецкой области.