Еще плюс 590: Генштаб обновил информацию о ликвидированных оккупантах

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 96 590 человек, 2975 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.