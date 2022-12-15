Еще плюс 590: Генштаб обновил информацию о ликвидированных оккупантах

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Киев • УНН

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КИЕВ. 15 декабря. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 96 590 человек, 2975 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 15.12 ориентировочно составляли:

  • личного состава – около 96 590 (+590) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2975 (+5),
  • боевых бронированных машин ‒ 5946 (+9),
  • артиллерийских систем – 1943 (+12),
  • РСЗО – 406 (+2),
  • средств ПВО ‒ 211 (+0),
  • самолетов – 281 (+0),
  • вертолетов – 264 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1644 (+27),
  • крылатых ракет ‒ 592 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 16 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4563 (+1),
  • специальной техники – 172 (+1).

Дополнение

Россияне свыше 100 раз обстреляли 6 населенных пунктов Донецкой области.

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