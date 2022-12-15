Росіяни понад 100 разів обстріляли 6 населених пунктів Донеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Російська окупаційна армія протягом попередньої доби у Донецькій області понад 100 разів обстріляла 6 населених пунктів в регіоні.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні за добу, пише УНН.
Деталі
Розпочалася 295 доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну.
Противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Куп’янському, Лиманському та Запорізькому напрямках. На інших напрямках ворог намагається стримувати дії підрозділів Сил оборони України.
За минулу добу наші воїни відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Веселе та Мар’їнка Донецької області.
Противник завдав 31 авіаційний та 8 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Донецької області, а також здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню.
Додамо
За минулу добу в Сумській області під ворожим вогнем опинилися Путивльська та Середино-Будська громада. Окупанти завдали 17 ударів.