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Актуальное
Россияне более 100 раз обстреляли 6 населенных пунктов Донецкой области

Россияне более 100 раз обстреляли 6 населенных пунктов Донецкой области

Киев • УНН

 • 445501 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Российская оккупационная армия в течение предыдущих суток в Донецкой области более 100 раз обстреляла 6 населенных пунктов в регионе.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке за сутки, пишет УНН.

Детали

Начались 295 сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину.

Противник продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытается улучшить тактическое положение на Купянском, Лиманском и Запорожском направлениях. На других направлениях враг пытается сдерживать действия подразделений Сил обороны Украины.

За прошедшие сутки наши воины отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Верхнекамянское, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Веселое и Марьинка Донецкой области.

Противник нанес 31 авиационный и 8 ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Донецкой области, а также произвел 61 обстрел из реактивных систем залпового огня.

Добавим

За прошедшие сутки в Сумской области под вражеским огнем оказались Путивльская и Середино-Будская община. Оккупанты нанесли 17 ударов.

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