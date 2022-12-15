Россияне более 100 раз обстреляли 6 населенных пунктов Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Российская оккупационная армия в течение предыдущих суток в Донецкой области более 100 раз обстреляла 6 населенных пунктов в регионе.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке за сутки, пишет УНН.
Детали
Начались 295 сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину.
Противник продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытается улучшить тактическое положение на Купянском, Лиманском и Запорожском направлениях. На других направлениях враг пытается сдерживать действия подразделений Сил обороны Украины.
За прошедшие сутки наши воины отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Верхнекамянское, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Веселое и Марьинка Донецкой области.
Противник нанес 31 авиационный и 8 ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Донецкой области, а также произвел 61 обстрел из реактивных систем залпового огня.
Добавим
За прошедшие сутки в Сумской области под вражеским огнем оказались Путивльская и Середино-Будская община. Оккупанты нанесли 17 ударов.