Рашисти обстріляли 2 громади на Сумщині

Цитата

“Протягом дня ворог із мінометів обстріляв Путивльську громаду. Було 14 прильотів. Ще три ворожі міни розірвалися, близько сьомої ранку, на околицях Середино-Будської громади”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначив очільник ОВА, в обох випадках — без жертв і руйнувань.

Додамо

Російська армія зранку атакувала територію України, включаючи столицю — Київ, дронами-камікадзе типу “Shahed”.

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