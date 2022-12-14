Рашисти обстріляли 2 громади на Сумщині
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. За минулу добу в Сумській області під ворожим вогнем опинилися Путивльська та Середино-Будська громада. Окупанти завдали 17 ударів.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у своєму Telegram, пише УНН.
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“Протягом дня ворог із мінометів обстріляв Путивльську громаду. Було 14 прильотів. Ще три ворожі міни розірвалися, близько сьомої ранку, на околицях Середино-Будської громади”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначив очільник ОВА, в обох випадках — без жертв і руйнувань.
Додамо
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