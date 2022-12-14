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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Рашисти обстріляли 2 громади на Сумщині

Рашисти обстріляли 2 громади на Сумщині

Київ • УНН

 • 462076 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. За минулу добу в Сумській області під ворожим вогнем опинилися Путивльська та Середино-Будська громада. Окупанти завдали 17 ударів.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у своєму Telegram, пише УНН.

Цитата

“Протягом дня ворог із мінометів обстріляв Путивльську громаду. Було 14 прильотів. Ще три ворожі міни розірвалися, близько сьомої ранку, на околицях Середино-Будської громади”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначив очільник ОВА, в обох випадках — без жертв і руйнувань.

Додамо

Російська армія зранку атакувала територію України, включаючи столицю — Київ, дронами-камікадзе типу “Shahed”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Окупанти зранку вдарили дронами по Києву: фоторепортаж з місця подій

Українські Національні Новини

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