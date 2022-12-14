Рашисты обстреляли 2 общины на Сумщине
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. За минувшие сутки в Сумской области под вражеским огнем оказались Путивльская и Средино-Будская община. Оккупанты нанесли 17 ударов.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в своем Telegram, пишет УНН.
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“В течение дня враг из минометов обстрелял Путивльскую общину. Было 14 прилетов. Еще три вражеских мины разорвались, около семи утра, на окрестностях Середино-Будской общины”, — говорится в сообщении.
Как отметил глава ОВА, в обоих случаях — без жертв и разрушений.
Добавим
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