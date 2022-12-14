Окупанти зранку вдарили дронами по Києву: фоторепортаж з місця подій
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Російська армія зранку атакувала територію України, включаючи столицю – Київ, дронами-камікадзе типу "Shahed", передає УНН.
Деталі
Незважаючи на те, що ранок в Києві обійшовся без жертв, уламки збитих БПЛА влучили в адмінбудівлю та пошкодили чотири житлових будинки у Шевченківському районі столиці. УНН зробив фоторепортаж наслідків атак з місця подій.
Контекст
Міський голова столиці Віталій Кличко у своєму Телеграм написав о 6:41 про вибухи в Шевченківському районі Києва.
Також голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив про роботу сил ППО в області.
За даними КМВА, силами ППО та РЕБ під час атаки на Київ знищено 13 дронів-камікадзе.
Як стало відомо, у Шевченківському районі столиці уламки збитих дронів-камікадзе "Shahed" влучили в одну адмінбудівлю, ще чотири житлові будинки мають незначні пошкодження.
Згодом міська влада повідомила про пошкоджений автомобіль у цьому ж районі столиці.
Офіс Генерального прокурора розпочав розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України) після атаки дронами-камікадзе на Київ.
На місці події продовжують працювати слідчо-оперативна група та працівники ДСНС.