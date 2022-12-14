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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 16869 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Окупанти зранку вдарили дронами по Києву: фоторепортаж з місця подій

Окупанти зранку вдарили дронами по Києву: фоторепортаж з місця подій

Київ • УНН

 • 6164700 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Російська армія зранку атакувала територію України, включаючи столицю – Київ, дронами-камікадзе типу "Shahed", передає УНН.

Деталі

Незважаючи на те, що ранок в Києві обійшовся без жертв, уламки збитих БПЛА влучили в адмінбудівлю та пошкодили чотири житлових будинки у Шевченківському районі столиці. УНН зробив фоторепортаж наслідків атак з місця подій.

Контекст

Міський голова столиці Віталій Кличко у своєму Телеграм написав о 6:41 про вибухи в Шевченківському районі Києва.

Також голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив про роботу сил ППО в області.

За даними КМВА, силами ППО та РЕБ під час атаки на Київ знищено 13 дронів-камікадзе.

Як стало відомо, у Шевченківському районі столиці уламки збитих дронів-камікадзе "Shahed" влучили в одну адмінбудівлю, ще чотири житлові будинки мають незначні пошкодження.

Згодом міська влада повідомила про пошкоджений автомобіль у цьому ж районі столиці.

Офіс Генерального прокурора розпочав розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України) після атаки дронами-камікадзе на Київ.

На місці події продовжують працювати слідчо-оперативна група та працівники ДСНС.

Українські Національні Новини

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