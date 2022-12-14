Атака дронів на Київ: знищено 13 безпілотників-камікадзе
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Силами ППО та РЕБ під час атаки на Київ уже знищено 13 дронів-камікадзе. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація, передає УНН.
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«Завдяки ефективній роботі підрозділів ППО та РЕБ вже знищено 13 дронів-камікадзе», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
14 грудня мер Києва Віталій Кличко повідомляв про вибухи в Шевченківському районі.
Згодом стало відомо, що уламок від дрона пошкодив дві адмінбудівлі в Шевченківському районі Києва. Люди не постраждали.