Атака дронів на Київ: знищено 13 безпілотників-камікадзе

Цитата

«Завдяки ефективній роботі підрозділів ППО та РЕБ вже знищено 13 дронів-камікадзе», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

14 грудня мер Києва Віталій Кличко повідомляв про вибухи в Шевченківському районі.

Згодом стало відомо, що уламок від дрона пошкодив дві адмінбудівлі в Шевченківському районі Києва. Люди не постраждали.