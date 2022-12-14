Атака дронів на Київ: пошкоджено дві адмінбудівлі в Шевченківському районі

Цитата

“В районі столиці силами ППО збито 10 „Шахедів“. За попередньої інформацією уламок від дрону пошкодив дві адмінбудівлі в Шевченківському районі. Інформація по жертвах уточнюється”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв про вибухи в Шевченківському районі.

Згодом Кличко повідомив, що у Київській області та над столицею ППО сьогодні збила загалом уже 10 “шахедів”.