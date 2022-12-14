У Київській області та над столицею ППО збила 10 "шахедів"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. У Київській області та над столицею ППО сьогодні збила загалом уже 10 "шахедів". Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
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“У Київській області та над столицею ППО збили загалом уже 10 дронів-„шахедів“”, — зазначив він.
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