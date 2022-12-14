Атака дронов на Киев: повреждены два админздания в Шевченковском районе
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Обломок от дрона повредил два админздания в Шевченковском районе Киева. Об этом сообщает КМВА, передает УНН.
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“В районе столицы силами ПВО сбито 10 „Шахедов“. По предварительной информации обломок от дрона повредил два админздания в Шевченковском районе. Информация по жертвам уточняется”, — говорится в сообщении.
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Городской голова Киева Виталий Кличко сообщал о взрывах в Шевченковском районе.
Позже Кличко сообщил, что в Киевской области и над столицей ПВО сегодня сбила в общей сложности уже 10 “шахедов”.