Атака дронов на Киев: повреждены два админздания в Шевченковском районе

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“В районе столицы силами ПВО сбито 10 „Шахедов“. По предварительной информации обломок от дрона повредил два админздания в Шевченковском районе. Информация по жертвам уточняется”, — говорится в сообщении.

Дополнение

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщал о взрывах в Шевченковском районе.

Позже Кличко сообщил, что в Киевской области и над столицей ПВО сегодня сбила в общей сложности уже 10 “шахедов”.