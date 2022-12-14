Атака дронов на Киев: уничтожено 13 беспилотников-камикадзе

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КИЕВ. 14 декабря. УНН. Силами ПВО и РЭБ во время атаки на Киев уже уничтожены 13 дронов-камикадзе. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация, передает УНН.

Цитата

«Благодаря эффективной работе подразделений ПВО и РЭБ уже уничтожено 13 дронов-камикадзе», - говорится в сообщении.

Дополнение

14 декабря мэр Киева Виталий Кличко сообщал о взрывах в Шевченковском районе.

Впоследствии стало известно, что обломок от дрона повредила два админздания в Шевченковском районе Киева. Люди не пострадали.

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