Атака дронов на Киев: уничтожено 13 беспилотников-камикадзе

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«Благодаря эффективной работе подразделений ПВО и РЭБ уже уничтожено 13 дронов-камикадзе», - говорится в сообщении.

Дополнение

14 декабря мэр Киева Виталий Кличко сообщал о взрывах в Шевченковском районе.

Впоследствии стало известно, что обломок от дрона повредила два админздания в Шевченковском районе Киева. Люди не пострадали.