Атака дронов на Киев: уничтожено 13 беспилотников-камикадзе
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Силами ПВО и РЭБ во время атаки на Киев уже уничтожены 13 дронов-камикадзе. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация, передает УНН.
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«Благодаря эффективной работе подразделений ПВО и РЭБ уже уничтожено 13 дронов-камикадзе», - говорится в сообщении.
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14 декабря мэр Киева Виталий Кличко сообщал о взрывах в Шевченковском районе.
Впоследствии стало известно, что обломок от дрона повредила два админздания в Шевченковском районе Киева. Люди не пострадали.