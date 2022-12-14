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У Києві уламок збитого дрона-камікадзе пошкодив автомобіль

У Києві уламок збитого дрона-камікадзе пошкодив автомобіль

Київ • УНН

 • 853468 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Уламок збитого ворожого дрона-камікадзе пошкодив автомобіль у Шевченківському районі Києва. Про це повідомляє КМВА, передає УНН.

Цитата

«Уточнюється інформація щодо наслідків ранкової атаки дронів на столицю. Так, до патрульної поліції Києва звернулася мешканка Шевченківського району, у якої уламок збитого БПЛА пошкодив автомобіль», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що у Шевченківському районі Києва уламки збитих дронів-камікадзе "Шахед" влучили в одну адмінбудівлю, ще чотири житлові будинки мають незначні пошкодження.

14 грудня вночі російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136/131". Ударні БпЛА летіли із напрямку східного узбережжя Азовського моря.

Силами ППО та РЕБ під час атаки на Київ було знищено 13 дронів-камікадзе.

Президент Зеленський уточнив, що ППО збили всі 13 запущених ворогом "Шахедів".

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