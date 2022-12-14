Зеленський: ППО збили всі 13 запущених ворогом "Шахедів"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Цей ранок російські окупанти почали з 13 запущених по Україні дронів-камікадзе типу "Shahed", усі 13, попередньо, були збиті. Про це у відеозверненні заявив Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.
Цитата
"Цей ранок терористи почали з 13 "Шахедів", попередньо, усі 13 збито нашими українськими ППО. Молодці! Пишаюся!" - сказав Зеленський.
Подякувавши ППО, він закликав громадян не забувати про сирени.
Доповнення
14 грудня вночі російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136/131". Ударні БпЛА летіли із напрямку східного узбережжя Азовського моря.
Силами ППО та РЕБ під час атаки на Київ було знищено 13 дронів-камікадзе.