Зеленський: ППО збили всі 13 запущених ворогом "Шахедів"

Цитата

"Цей ранок терористи почали з 13 "Шахедів", попередньо, усі 13 збито нашими українськими ППО. Молодці! Пишаюся!" - сказав Зеленський.

Подякувавши ППО, він закликав громадян не забувати про сирени.

Доповнення

14 грудня вночі російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136/131". Ударні БпЛА летіли із напрямку східного узбережжя Азовського моря.

Силами ППО та РЕБ під час атаки на Київ було знищено 13 дронів-камікадзе.