Зеленский: ПВО сбили все 13 запущенных врагом "Шахедов"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Это утро российские оккупанты начали с 13 запущенных по Украине дронов-камикадзе типа "Shahed", все 13, предварительно, были сбиты. Об этом в видеообращении заявил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.
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"Это утро террористы начали с 13 "Шахедов", предварительно, все 13 сбиты нашими украинскими силами ПВО. Молодцы! Горжусь!" - сказал Зеленский.
Поблагодарив ПВО, он призвал граждан не забывать о сиренах.
Дополнение
14 декабря ночью российские оккупационные войска атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства "Shahed-136/131". Ударные БпЛА летели с направления восточного побережья Азовского моря.
Силами ПВО и РЭБ во время атаки на Киев было уничтожено 13 дронов-камикадзе.