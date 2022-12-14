Ударные дроны атакуют с побережья Азовского моря - Воздушные силы

Цитата

"14 декабря ночью российские оккупационные войска атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства "Shahed-136/131". Ударные БпЛА летят с направления восточного побережья Азовского моря", - сообщили в ВС ВСУ в Telegram.

Детали

Радиолокационными средствами, как сообщается, обнаружено более десяти барражирующих боеприпасов.

"На данный момент зенитными ракетными подразделениями и другими огневыми средствами ВС ВСУ уже уничтожены десять "шахедов" противника. По состоянию на 8:10 боевая работа еще продолжается", - отметили в Воздушных силах.

Дополнение

В КГВА сообщали, что силы ПВО столицы сбили еще один дрон-камикадзе типа "Shahed", всего "приземлили" уже 11 дронов.