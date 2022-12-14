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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Ударні дрони атакують з узбережжя Азовського моря - Повітряні сили

Ударні дрони атакують з узбережжя Азовського моря - Повітряні сили

Київ • УНН

 • 541033 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Ударні дроні, якими з ночі атакує Україну ворог, летять з боку узбережжя Азовського моря, повідомили у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.

Цитата

"14 грудня вночі російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136/131". Ударні БпЛА летять із напрямку східного узбережжя Азовського моря", - повідомили у ПС ЗСУ у Telegram.

Деталі

Радіолокаційними засобами, як повідомляється, виявлено більше ніж десять баражуючих боєприпасів.

"Наразі зенітними ракетними підрозділами та іншими вогневими засобами ПС ЗСУ уже знищено десять "шахедів" противника. Станом на 8.10 бойова робота ще триває", - зазначили у Повітряних силах.

Доповнення

У КМВА повідомляли, що сили ППО столиці збили ще один дрон-камікадзе типу "Shahed", загалом "приземлили" вже 11 дронів.

Українські Національні Новини

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