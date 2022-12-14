В Киеве обломок сбитого дрона-камикадзе повредил автомобиль
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Обломок сбитого вражеского дрона-камикадзе повредил автомобиль в Шевченковском районе Киева. Об этом сообщает КГВА, передает УНН.
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«Уточняется информация о последствиях утренней атаки дронов на столицу. Так, в патрульную полицию Киева обратилась жительница Шевченковского района, у которой обломок сбитого БПЛА повредил автомобиль», - говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что в Шевченковском районе Киева обломки сбитых дронов-камикадзе "Шахед" попали в одно админздание, еще четыре жилых дома имеют незначительные повреждения.
14 декабря ночью российские оккупационные войска атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства "Shahed-136/131". Ударные БпЛА летели с направления восточного побережья Азовского моря.
Силами ПВО и РЭБ во время атаки на Киев было уничтожено 13 дронов-камикадзе.
Президент Зеленский уточнил, что ПВО сбили все 13 запущенных врагом "Шахедов".