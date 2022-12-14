Атака дронів на Київ: уламки влучили в адмінбудівлю та пошкодили чотири будинки
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. У Шевченківському районі Києва уламки збитих дронів-камікадзе "Шахед" влучили в одну адмінбудівлю, ще чотири житлові будинки мають незначні пошкодження. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, передає УНН із посиланням на телеграм КМВА.
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“Київ зазнав дві хвилі атаки ворожих дронів. Завдяки ефективній роботі підрозділів ППО та РЕБ знищено 13 ворожих дронів. Уламки від збитих БПЛА влучили в одну адмінбудівлю та ще 4 житлові будівлі зазнали незначних ушкоджень (Шевченківській район столиці). Люди не постраждали”, – повідомив Попко.
Доповнення
Раніше у КМВА повідомили, що уламок дрона пошкодив дві адмінбудівлі у Шевченківському районі Києва.