Атака дронів на Київ: уламки влучили в адмінбудівлю та пошкодили чотири будинки

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“Київ зазнав дві хвилі атаки ворожих дронів. Завдяки ефективній роботі підрозділів ППО та РЕБ знищено 13 ворожих дронів. Уламки від збитих БПЛА влучили в одну адмінбудівлю та ще 4 житлові будівлі зазнали незначних ушкоджень (Шевченківській район столиці). Люди не постраждали”, – повідомив Попко.

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Раніше у КМВА повідомили, що уламок дрона пошкодив дві адмінбудівлі у Шевченківському районі Києва.