Атака дронов на Киев: обломки попали в админздание и повредили четыре дома
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В Шевченковском районе Киева обломки сбитых дронов-камикадзе "Шахед" попали в одно админздание, еще четыре жилых дома имеют незначительные повреждения. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, передает УНН со ссылкой на телеграм КГВА.
Цитата
“Киев подвергся двум волнам атаки вражеских дронов. Благодаря эффективной работе подразделений ПВО и РЭБ уничтожено 13 вражеских дронов. Обломки от сбитых БПЛА попали в одно админздание и еще 4 жилых здания получили незначительные повреждения (Шевченковский район столицы). Люди не пострадали”, – сообщил Попко.
Дополнение
Ранее в КГВА сообщили, что обломок дрона повредил два админздания в Шевченковском районе Киева.