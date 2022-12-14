Атака дронов на Киев: обломки попали в админздание и повредили четыре дома

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“Киев подвергся двум волнам атаки вражеских дронов. Благодаря эффективной работе подразделений ПВО и РЭБ уничтожено 13 вражеских дронов. Обломки от сбитых БПЛА попали в одно админздание и еще 4 жилых здания получили незначительные повреждения (Шевченковский район столицы). Люди не пострадали”, – сообщил Попко.

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Ранее в КГВА сообщили, что обломок дрона повредил два админздания в Шевченковском районе Киева.