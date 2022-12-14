оккупанты утром ударили дронами по Киеву: фоторепортаж с места событий
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Российская армия с утра атаковала территорию Украины, включая столицу – Киев, дронами-камикадзе типа "Shahed", передает УНН.
Детали
Несмотря на то, что утро в Киеве обошлось без жертв, обломки сбитых БПЛА попали в админздание и повредили четыре жилых дома в Шевченковском районе столицы. УНН сделал фоторепортаж о последствиях атак с места событий.
Контекст
Городской голова столицы Виталий Кличко в своем Телеграмме написал в 6:41 о взрывах в Шевченковском районе Киева.
Также глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил о работе сил ПВО в области.
По данным КМВА, силами ПВО и РЭБ во время атаки на Киев уничтожено 13 дронов-камикадзе.
Как стало известно, в Шевченковском районе столицы обломки сбитых дронов-камикадзе "Shahed" попали в одно админздание, еще четыре жилых дома имеют незначительные повреждения.
Впоследствии городские власти сообщили о поврежденном автомобиле в этом же районе столицы.
Офис Генерального прокурора начал расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) после атаки дронами-камикадзе на Киев.
На месте происшествия продолжают работать следственно-оперативная группа и работники ГСЧС.