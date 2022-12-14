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Атака дронів на Київ: прокуратура показала наслідки і розпочала розслідування

Атака дронів на Київ: прокуратура показала наслідки і розпочала розслідування

Київ • УНН

 • 1066864 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Досудове розслідування розпочато через атаку дронів на Київ. Про це йдеться в повідомленні Офісу Генерального прокурора України, передає УНН.

Деталі

Розслідування розпочали у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 14 грудня 2022 року близько 06:20 збройні сили рф здійснили повітряну атаку дронами-камікадзе “Шахед” по середмістю Києва. У результаті пошкоджено нежитлову будівлю та автомобіль місцевої жительки. Жертв та постраждалих немає.

Під час обстеження території місця падіння безпілотного літального апарату виявлено його уламки. На місці події продовжують працювати слідчо-оперативна група та працівники ДСНС.

Нагадаємо

Цей ранок російські окупанти почали з 13 запущених по Україні дронів-камікадзе типу "Shahed", усі 13, попередньо, були збиті.

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