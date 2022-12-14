Атака дронів на Київ: прокуратура показала наслідки і розпочала розслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Досудове розслідування розпочато через атаку дронів на Київ. Про це йдеться в повідомленні Офісу Генерального прокурора України, передає УНН.
Деталі
Розслідування розпочали у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 14 грудня 2022 року близько 06:20 збройні сили рф здійснили повітряну атаку дронами-камікадзе “Шахед” по середмістю Києва. У результаті пошкоджено нежитлову будівлю та автомобіль місцевої жительки. Жертв та постраждалих немає.
Під час обстеження території місця падіння безпілотного літального апарату виявлено його уламки. На місці події продовжують працювати слідчо-оперативна група та працівники ДСНС.
Нагадаємо
Цей ранок російські окупанти почали з 13 запущених по Україні дронів-камікадзе типу "Shahed", усі 13, попередньо, були збиті.