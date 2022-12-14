Атака дронов на Киев: прокуратура показала последствия и начала расследование
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Досудебное расследование начато из-за атаки дронов на Киев. Об этом говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора Украины, передает УНН.
Детали
Расследование было начато в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
По данным следствия, 14 декабря 2022 года около 06:20 вооруженные силы рф совершили воздушную атаку дронами-камикадзе “Шахед” по центру Киева. В результате повреждены нежилое здание и автомобиль местной жительницы. Жертв и пострадавших нет.
При обследовании территории места падения беспилотного летательного аппарата обнаружены его обломки. На месте происшествия продолжают работать следственно-оперативная группа и работники ГСЧС.
Напомним
Это утро российские оккупанты начали с 13 запущенных по Украине дронов-камикадзе типа "Shahed", все 13, предварительно, были сбиты.