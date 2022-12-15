Ще плюс 590: Генштаб оновив інформацію про ліквідованих окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 96 590 осіб, 2975 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.12 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 96 590 (+590) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 2975 (+5),
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- бойових броньованих машин ‒ 5946 (+9),
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- артилерійських систем – 1943 (+12),
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- РСЗВ – 406 (+2),
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- засобів ППО ‒ 211 (+0),
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- літаків – 281 (+0),
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- гелікоптерів – 264 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1644 (+27),
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- крилатих ракет ‒ 592 (+0),
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- кораблів/катерів ‒ 16 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 4563 (+1),
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- спеціальної техніки ‒ 172 (+1).
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Доповнення
Росіяни понад 100 разів обстріляли 6 населених пунктів Донеччини.