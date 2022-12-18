Иран: сотрудничество с Россией не направлено против третьих стран
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В ответ на заявления членов американской администрации об опасности военного сотрудничества России и Ирана для стран Ближнего Востока, представитель МИД Ирана Нассер Канани заявил, что это "американская пропаганда".
Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
Официальные представители США и Великобритании в последние недели неоднократно говорили, что в обмен на поставки дронов-камикадзе, которыми Россия атакует Украину и особенно ее энергетическую инфраструктуру, Москва передаст Тегерану свои новейшие истребители и другие передовые вооружения. Тегеран утверждает, что не поставлял России боевые беспилотники после начала полномасштабной войны, а Москва и вовсе не признает, что покупала такое оружие.
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По заявлениям Вашингтона, в руках иранцев новейшие российские вооружения станут угрозой для американских союзников на Ближнем Востоке. Это месседж явно адресован Израилю, Саудовской Аравии и странам Персидского залива, которые, несмотря на свой глубокий антагонизм с Ираном, не желают присоединяться к усилиям, направленным на ослабление России.
Это не только санкции: Израиль отказывается поставлять Украине боевое оружие и высокотехнологичные инструменты разведки, арабские страны не слушают призывы Запада добывать больше нефти.
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Представитель иранского МИДа заявил, что Тегеран исходит из своих национальных интересов, "действует самостоятельно в регулировании своих внешних сношений и ни у кого разрешения не спрашивает", цитирует его Франс пресс.
Напомним
РФ возобновила атаки по Украине беспилотниками, ведь получила новую партию оружия из Ирана. Правда, на этот раз партия может быть меньше.