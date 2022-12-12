Иран планирует ограничить радиус действия ракет, отправляющихся в Россию
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Иран планирует ограничить дальность баллистических ракет, которые он намерен отправить в Россию, чтобы не нарушать резолюцию ООН.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Axios.
Детали
Поставки иранских баллистических ракет в Россию могут нарушить резолюцию Совета Безопасности ООН и запустить механизм “обратного удара”, который возобновит санкции ООН против Ирана.
Такая ситуация была бы проблематичной для арабской страны, но тем более для России, которая является постоянным членом Совбеза ООН.
Согласно резолюции СБ ООН, страны не имеют права передавать или принимать от Ирана до октября 2023 баллистические ракеты и беспилотники, имеющие радиус действия более 300 км.
Речь идет о ракетном комплексе “Фатех-110” (Fateh-110), который имеет такой радиус действия, но иранцы планируют модифицировать его таким образом, чтобы он не нарушал резолюцию, сообщили израильские чиновники.
Как отмечает издание, сначала Иран отрицал предоставление России беспилотников, но в прошлом месяце признал поставки оружия к агрессору утверждая, что это произошло до начала войны.
Четверо израильских чиновников заявили, что международное давление не полностью сдержало Тегеран от планов отправить ракеты в Россию, и он намерен продолжить поставки в ближайшее время. Используя нынешнее внимание к Ирану, они надеются использовать это как средство усиления международного давления на Тегеран.
Белый дом отказался комментировать израильскую оценку, но представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил на брифинге в пятницу, что администрация Байдена по-прежнему озабочена возможностью того, что Иран предоставит России баллистические ракеты.