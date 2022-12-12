Іран планує обмежити радіус дії ракет, які відправляються до росії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Іран планує обмежити дальність балістичних ракет, які він має намір відправити до Росії, щоб не порушувати резолюцію ООН.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Axios.
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Поставки іранських балістичних ракет до Росії можуть порушити резолюцію Ради Безпеки ООН і запустити механізм “зворотного удару”, який відновить санкції ООН проти Ірану.
Така ситуація була б проблематичною для арабської країни, але тим більше для Росії, яка є постійним членом Ради безпеки ООН.
Відповідно до резолюції РБ ООН, країни не мають права передавати або приймати від Ірану до жовтня 2023 року балістичні ракети та безпілотники, які мають радіус дії понад 300 км.
Йдеться про ракетний комплекс “Фатех-110” (Fateh-110), який має такий радіус дії, але іранці планують модифікувати його таким чином, щоб він не порушував резолюцію, повідомили ізраїльські чиновники.
Як зазначає видання, спочатку Іран заперечував надання Росії безпілотників, але минулого місяця визнав поставки зброї до агресора стверджуючи, що це сталося до початку війни.
Четверо ізраїльських чиновників заявили, що міжнародний тиск не повністю стримав Тегеран від планів відправити ракети до Росії, і він має намір продовжити поставки найближчим часом. Використовуючи нинішню увагу до Ірану, вони сподіваються використати це, як засіб посилення міжнародного тиску на Тегеран.
Білий дім відмовився коментувати ізраїльську оцінку, але представник Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив на брифінгу в п’ятницю, що адміністрація Байдена як і раніше стурбована можливістю того, що Іран надасть Росії балістичні ракети.