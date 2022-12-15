Иран и Россия подписали меморандум о расширении сотрудничества в космической отрасли
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Иран и Россия подписали в среду меморандум о взаимопонимании по расширению сотрудничества в космической отрасли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальное информационное агентство IRNA.
Детали
Меморандум о взаимопонимании был подписан между Иранским космическим агентством (ISA) и российским “Роскосмос” на полях 11-го Иранского международного авиашоу и аэрокосмической выставки на южном острове Киш.
В обращении на церемонии подписания президент ISA Хасан Салари сказал, что Меморандум охватывает широкий спектр сотрудничества между двумя сторонами, включая производство спутников дистанционного зондирования и телекоммуникационных спутников и разработку соответствующей инфраструктуры
Он выразил надежду, что Меморандум поможет Ирану ускорить развитие космической отрасли.
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