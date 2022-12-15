Іран і Росія підписали меморандум щодо розширення співпраці в космічній галузі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Іран і Росія підписали в середу меморандум про взаєморозуміння щодо розширення співпраці в космічній галузі. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційне інформаційне агентство IRNA.
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Меморандум про взаєморозуміння було підписано між Іранським космічним агентством (ISA) і російським “Роскосмос” на полях 11-го Іранського міжнародного авіашоу та аерокосмічної виставки на південному острові Кіш.
У зверненні на церемонії підписання президент ISA Хасан Саларі сказав, що Меморандум охоплює широкий спектр співпраці між двома сторонами, включаючи виробництво супутників дистанційного зондування та телекомунікаційних супутників і розробку відповідної інфраструктури.
Він висловив сподівання, що Меморандум допоможе Ірану прискорити розвиток космічної галузі.
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