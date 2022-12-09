росія надає Ірану зброю в обмін на безпілотники - NBC
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. росія надає "безпрецедентний рівень" військової та технічної підтримки Ірану в обмін на постачання Тегераном зброї для війни в Україні, заявляють високопоставлені представники адміністрації Байдена NBC News, передає УНН.
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У рамках розширеного партнерства росія може надати Ірану сучасне військове обладнання та компоненти, включаючи гелікоптери та системи ППО. Навесні іранські пілоти навчалися в росії польотам на Су-35, російському винищувачі, що, за словами офіційних осіб, вказує на те, що Іран може почати отримувати літаки протягом наступного року.
Білий дім раніше заявляв, що, на його думку, Іран постачає безпілотники до росії для використання в Україні, але відносини між двома країнами трансформуються у "повноцінне партнерство у сфері оборони" зі зброєю та військовим досвідом, який надходить в обох напрямках, вважають чиновники.
За словами офіційних осіб, росія розраховує на співпрацю з Іраном у розробці зброї, включаючи, можливо, створення у росії спільної лінії з виробництва безпілотників.
"Це партнерство становить загрозу не тільки для України, а й для сусідів Ірану по регіону, - заявив один високопосадовець адміністрації. - Ми поділилися цією інформацією з партнерами на Близькому Сході та в усьому світі".
Офіційні особи заявили, що США також "розглядають варіанти об'єднання групи країн-однодумців для обговорення військової співпраці між Іраном та росією" та працюють з іншими країнами, щоб гарантувати, що росія та Іран не зможуть переміщати обладнання, зброю чи гроші через свої країни.
"Ми покладаємо витрати на суб'єктів, причетних до передачі іранських БПЛА в росію для використання в Україні, - заявив один із чиновників. - Ми оцінюємо подальші кроки, які ми можемо зробити з погляду експортного контролю, щоб обмежити доступ Ірану до чутливих технологій".