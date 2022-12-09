россия предоставляет Ирану оружие в обмен на беспилотники - NBC

Детали

В рамках расширенного партнерства россия может предоставить Ирану современное военное оборудование и компоненты, включая вертолеты и системы ПВО. Весной иранские пилоты обучались в россии полетам на Су-35, российском истребителе, что, по словам официальных лиц, указывает на то, что Иран может начать получать самолеты в течение следующего года.

Белый дом ранее заявлял, что, по его мнению, Иран поставляет беспилотники в россию для использования в Украине, но отношения между двумя странами трансформируются в "полноценное партнерство в сфере обороны" с оружием и военным опытом, поступающим в обоих направлениях, считают чиновники.

По словам официальных лиц, россия рассчитывает на сотрудничество с Ираном в разработке оружия, включая, возможно, создание в россии общей линии по производству беспилотников.

"Это партнерство представляет угрозу не только Украине, но и соседям Ирана по региону, - заявил один высокопоставленный чиновник администрации. - Мы поделились этой информацией с партнерами на Ближнем Востоке и во всем мире".

Официальные лица заявили, что США также "рассматривают варианты объединения группы стран-единомышленников для обсуждения военного сотрудничества между Ираном и россией" и работают с другими странами, чтобы гарантировать, что россия и Иран не смогут перемещать оборудование, оружие или деньги через свои страны.

"Мы возлагаем расходы на субъектов, причастных к передаче иранских БПЛА в россию для использования в Украине, - заявил один из чиновников. - Мы оцениваем дальнейшие шаги, которые мы можем предпринять с точки зрения экспортного контроля, чтобы ограничить доступ Ирана к чувствительным технологиям".