Министр обороны Ирана заявил, что отношения с рф выходят на новый уровень

Отношения между москвой и Тегераном выходят на новый уровень. Об этом заявил министр обороны и поддержки вооруженных сил Ирана Мохаммад Аштиани, передает УНН.

"Наши отношения только углубляются и расширяются, выходят на новый уровень", - сказал Мохаммад Аштиани на переговорах с министром обороны рф сергеем шойгу в Астане.

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По данным минобороны рф, Аштиани выразил благодарность шойгу за поддержку Ирана "в момент нападения на посольство республики в столице Сирии и ответ Тегерана на эту атаку".

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Он поблагодарил "российского коллегу" и за позицию, выраженную на совместном заседании министров обороны стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества, которая прошла ранее в пятницу в Астане.