Иран проведет совместные военно-морские учения с россией и Китаем

Вооруженные силы Ирана, россии и Китая собираются провести совместные военно-морские боевые действия в ближайшие недели, заявил командующий ВМС Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани. Об этом сообщает агентство Tasnim, пишет УНН.

Детали

Выступая на военно-морской базе в городе Манджил на севере Ирана в понедельник, контр-адмирал Ирани сказал, что совместные учения будут проведены до конца текущего иранского года (19 марта).

Он также отметил, что для участия в совместных учениях приглашен ряд других стран.

Военные учения будут проводиться с целью обеспечения "региональной безопасности и реализации общих интересов", добавил он.

Дополнение

В марте 2023 года Военно-морские силы Ирана, Китая и рф провели боевые учения "Пояс морской безопасности 2023" в северной части Индийского океана.

Это были уже четвертые совместные учения за последние годы.

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