Иран проведет совместные военно-морские учения с россией и Китаем

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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
  •  145346 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

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В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
  •  137074 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
05.02.24  •  146242 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  253570 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  344392 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  330756 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  289786 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  282360 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Иран проведет совместные военно-морские учения с россией и Китаем

Иран, россия и Китай проведут совместные военно-морские учения в ближайшие недели.

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Иран проведет совместные военно-морские учения с россией и Китаем

Новый вариант COVID-штама Omicron - "Дженни": в Украине за январь выявили 42 случая

42 случая нового субварианта короновируса "Дженни" были выявлены в 12 областях Украины в январе.

COVID-19 •   •  10880 просмотра
Новый вариант COVID-штама Omicron - "Дженни": в Украине за январь выявили 42 случая

Семь человек погибли от отравления угарным газом на Житомирщине

Семь человек погибли от отравления угарным газом в частном доме в Житомирской области из-за неисправной системы газового отопления.

Общество •   •  12738 просмотра
Семь человек погибли от отравления угарным газом на Житомирщине

Несмотря на обстрел подстанции "Укрэнерго": дефицита электроэнергии в Украине не прогнозируется

россияне обстреляли одну из подстанций "Укрэнерго" на востоке Украины, повредив оборудование. В то же время в компании отмечают, что дефицита электроэнергии не прогнозируется.

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Несмотря на обстрел подстанции "Укрэнерго": дефицита электроэнергии в Украине не прогнозируется

Профильный Комитет поддержал отставку министра по делам ветеранов Лапутиной

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов одобрил отставку министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной.

Политика •   •  11215 просмотра
Профильный Комитет поддержал отставку министра по делам ветеранов Лапутиной

Боррель в Киеве в четвертый раз с начала вторжения рф: обсудит военную и финансовую поддержку Украины и реформы

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель подтвердил свой четвертый визит в Киев с момента полномасштабного вторжения России, чтобы обсудить поддержку Украины со стороны ЕС через фонд в 50 миллиардов евро и реформы на пути Украины к вступлению в ЕС.

Война •   •  14191 просмотра
Боррель в Киеве в четвертый раз с начала вторжения рф: обсудит военную и финансовую поддержку Украины и реформы

Военные медики из Одесской области получат опыт Великобритании

Военные медики из Одесской области будут перенимать опыт британских коллег в лечении боевых ранений во время трехдневного тренинга.

Общество •   •  13609 просмотра
Военные медики из Одесской области получат опыт Великобритании

Австрия опровергает претензии наследников Грюнбаума, владельца произведений Эгона Шиле, относительно "нацистского ограбления"

Австрийские музеи отрицают утверждение, что картины Эгона Шиле, принадлежавшие еврейскому коллекционеру, были разграблены нацистами.

Культура •   •  9364 просмотра
Австрия опровергает претензии наследников Грюнбаума, владельца произведений Эгона Шиле, относительно "нацистского ограбления"

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

ГБР подтвердило, что расследует дело по факту возможного злоупотребления служебным положением директором юридического департамента Национального банка Украины.

Криминал и ЧП •   •  45275 просмотра
Эксклюзив
ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

"Отпустите": Безуглая призвала Раду не затягивать с объявлением ее выхода из фракции

Народный депутат Марьяна Безуглая обратилась к руководству Рады с просьбой не затягивать с объявлением о выходе из фракции "Слуга народа".

Политика •   •  13051 просмотра
"Отпустите": Безуглая призвала Раду не затягивать с объявлением ее выхода из фракции