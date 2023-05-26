Иран напрямую поставляет оружие россии через Каспийское море: Запад не может этому препятствовать - CNN
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Иран напрямую поставляет оружие россии через Каспийское море. У Запада недостаточно ресурсов, чтобы этому препятствовать. Об этом УНН пишет со ссылкой на CNN.
Детали
В материале говорится о том, что Ирану удается поставлять напрямую оружие в россию через воды Каспийского моря.
По словам экспертов, по мере углубления сотрудничества между двумя странами, каспийский маршрут используется для перевозки беспилотников, пуль и минометных снарядов, которые российское правительство закупило у иранского режима для поддержки своих военных действий в Украине.
Данные отслеживания показывают, что суда в регионе все чаще становятся "темными", что свидетельствует о растущем стремлении скрыть перемещение товаров.
В прошлом году компания Lloyd's List Intelligence обнаружила сентябрьский всплеск количества пробелов в данных слежения за судами в Каспийском море.
Это произошло вскоре после того, как правительства США и Украины заявили, что прошлым летом москва приобрела беспилотники у Тегерана. А осенью увеличилось использование россией иранских беспилотников.
Аналитики утверждают, что у западных союзников Украины мало сил, чтобы остановить такие поставки оружия.
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"Нет никакого риска для иранского экспорта в Каспийском море через приграничные страны - у них нет возможности или мотива запрещать такого рода обмены", - заявил ведущий аналитик разведки в компании по безопасности EOS Risk Group Мартин Келли.
Азербайджан, Туркменистан и Казахстан являются другими странами с портами на Каспийском море.
По мнению аналитика, это "идеальная среда для того, чтобы эта сделка не встретила сопротивления".
Дополнение
В марте стало известно, что Иран тайно передал россии сотни тысяч минометных и артиллерийских снарядов, а также пули и ракеты для войны против Украины.