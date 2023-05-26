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Иран напрямую поставляет оружие россии через Каспийское море: Запад не может этому препятствовать - CNN

Иран напрямую поставляет оружие россии через Каспийское море: Запад не может этому препятствовать - CNN

Киев • УНН

 • 540428 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Иран напрямую поставляет оружие россии через Каспийское море. У Запада недостаточно ресурсов, чтобы этому препятствовать. Об этом УНН пишет со ссылкой на CNN.

Детали

В материале говорится о том, что Ирану удается поставлять напрямую оружие в россию через воды Каспийского моря.

По словам экспертов, по мере углубления сотрудничества между двумя странами, каспийский маршрут используется для перевозки беспилотников, пуль и минометных снарядов, которые российское правительство закупило у иранского режима для поддержки своих военных действий в Украине.

Данные отслеживания показывают, что суда в регионе все чаще становятся "темными", что свидетельствует о растущем стремлении скрыть перемещение товаров.

В прошлом году компания Lloyd's List Intelligence обнаружила сентябрьский всплеск количества пробелов в данных слежения за судами в Каспийском море.

Это произошло вскоре после того, как правительства США и Украины заявили, что прошлым летом москва приобрела беспилотники у Тегерана. А осенью увеличилось использование россией иранских беспилотников.

Аналитики утверждают, что у западных союзников Украины мало сил, чтобы остановить такие поставки оружия.

Цитата

"Нет никакого риска для иранского экспорта в Каспийском море через приграничные страны - у них нет возможности или мотива запрещать такого рода обмены", - заявил ведущий аналитик разведки в компании по безопасности EOS Risk Group Мартин Келли.

Азербайджан, Туркменистан и Казахстан являются другими странами с портами на Каспийском море.

По мнению аналитика, это "идеальная среда для того, чтобы эта сделка не встретила сопротивления".

Дополнение

В марте стало известно, что Иран тайно передал россии сотни тысяч минометных и артиллерийских снарядов, а также пули и ракеты для войны против Украины.

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