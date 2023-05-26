Іран напряму постачає зброю росії через Каспійське море: Захід не може цьому перешкоджати - CNN
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Іран напряму постачає зброю росії через Каспійське море. У Заходу недостатньо ресурсів, щоб цьому перешкоджати. Про це УНН пише з посиланням на CNN.
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У матеріалі йдеться про те, що Ірану вдається постачати напряму зброю до росії через води Каспійського моря.
За словами експертів, у міру поглиблення співпраці між двома країнами, каспійський маршрут використовується для перевезення безпілотників, куль і мінометних снарядів, які російський уряд закупив у іранського режиму для підтримки своїх військових дій в Україні.
Дані відстеження показують, що судна в регіоні все частіше стають "темними", що свідчить про зростаюче прагнення приховати переміщення товарів.
Минулого року компанія Lloyd's List Intelligence виявила вересневий сплеск кількості прогалин у даних стеження за суднами в Каспійському морі.
Це сталося незабаром після того, як уряди США та України заявили, що минулого літа москва придбала безпілотники у Тегерана. А восени збільшилося використання росією іранських безпілотників.
Аналітики стверджують, що у західних союзників України мало сил, щоб зупинити такі поставки зброї.
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"Немає жодного ризику для іранського експорту в Каспійському морі через прикордонні країни - у них немає можливості або мотиву забороняти такого роду обміни", - заявив провідний аналітик розвідки в компанії з безпеки EOS Risk Group Мартін Келлі.
Азербайджан, Туркменістан і Казахстан є іншими країнами з портами на Каспійському морі.
На думку аналітика, це "ідеальне середовище для того, щоб ця угода не зустріла опору".
Доповнення
У березні стало відомо, що Іран таємно передав росії сотні тисяч мінометних і артилерійських снарядів, а також кулі та ракети для війни проти України.