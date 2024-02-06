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Іран проведе спільні військово-морські навчання з росією та Китаєм

Іран проведе спільні військово-морські навчання з росією та Китаєм

Київ • УНН

 • 21657 перегляди

Іран, росія і Китай проведуть спільні військово-морські навчання в найближчі тижні.

Збройні сили Ірану, росії та Китаю збираються провести спільні військово-морські бойові дії найближчими тижнями, заявив командувач ВМС Ірану контрадмірал Шахрам Ірані. Про це повідомляє агентство Tasnim, пише УНН.

Деталі

Виступаючи на військово-морській базі в місті Манджил на півночі Ірану в понеділок, контрадмірал Ірані сказав, що спільні навчання будуть проведені до кінця поточного іранського року (19 березня).

Він також зазначив, що для участі в спільних навчаннях запрошено низку інших країн.

Військова навчання будуть проводитися з метою забезпечення "регіональної безпеки та реалізації спільних інтересів", додав він.

Доповнення

У березні 2023 року Військово-морські сили Ірану, Китаю та рф провели бойові навчання "Пояс морської безпеки 2023" у північній частині Індійського океану.

Це були вже четверті спільні навчання за останні роки.

Іран напряму постачає зброю росії через Каспійське море: Захід не може цьому перешкоджати - CNN26.05.23, 13:33 • 540431 перегляд

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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