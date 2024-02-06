Іран проведе спільні військово-морські навчання з росією та Китаєм
Київ • УНН
Іран, росія і Китай проведуть спільні військово-морські навчання в найближчі тижні.
Збройні сили Ірану, росії та Китаю збираються провести спільні військово-морські бойові дії найближчими тижнями, заявив командувач ВМС Ірану контрадмірал Шахрам Ірані. Про це повідомляє агентство Tasnim, пише УНН.
Деталі
Виступаючи на військово-морській базі в місті Манджил на півночі Ірану в понеділок, контрадмірал Ірані сказав, що спільні навчання будуть проведені до кінця поточного іранського року (19 березня).
Він також зазначив, що для участі в спільних навчаннях запрошено низку інших країн.
Військова навчання будуть проводитися з метою забезпечення "регіональної безпеки та реалізації спільних інтересів", додав він.
Доповнення
У березні 2023 року Військово-морські сили Ірану, Китаю та рф провели бойові навчання "Пояс морської безпеки 2023" у північній частині Індійського океану.
Це були вже четверті спільні навчання за останні роки.
Іран напряму постачає зброю росії через Каспійське море: Захід не може цьому перешкоджати - CNN26.05.23, 13:33 • 540431 перегляд