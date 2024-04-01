В москву прибыл новый грузовой рейс из Ирана для производства дронов - Гуменюк

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
nataliia-humeniukНаталья Гуменюк
khesa-shakhed-136Шахед-136
tegeranТегеран
ukrainaУкраина
iranИран
Эксклюзив
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
  •  66626 просмотра

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Эксклюзив
В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья
  •  51607 просмотра

В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья

Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  219541 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  189924 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  190605 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  394584 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  140071 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  136354 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  154707 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  143459 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Новости по теме
В москву прибыл новый грузовой рейс из Ирана для производства дронов - Гуменюк

В москву прибыл новый грузовой рейс из Ирана для производства дронов - Гуменюк

  •  38770 просмотра
Ракетная атака рф на Львовщину: двое погибших, поисковая операция завершена - ОВА

Ракетная атака рф на Львовщину: двое погибших, поисковая операция завершена - ОВА

  •  36196 просмотра
Во французских Альпах следователи нашли кости 2-летнего мальчика, который пропал в 2023 году

Во французских Альпах следователи нашли кости 2-летнего мальчика, который пропал в 2023 году

  •  32039 просмотра
Тепло, как в конце мая: в Киеве новые температурные рекорды

Тепло, как в конце мая: в Киеве новые температурные рекорды

  •  31117 просмотра
Гуменюк: россияне меньше стали атаковать "Калибрами" по комплексным причинам, в том числе и логистическим

Гуменюк: россияне меньше стали атаковать "Калибрами" по комплексным причинам, в том числе и логистическим

  •  30232 просмотра
Опендатабот: более 8 млн микрокредитов взяли украинцы в прошлом году

Опендатабот: более 8 млн микрокредитов взяли украинцы в прошлом году

  •  27676 просмотра
Отсрочка от мобилизации за 300 долларов: работнику столичного ТЦК сообщено о подозрении

Отсрочка от мобилизации за 300 долларов: работнику столичного ТЦК сообщено о подозрении

  •  25505 просмотра
После "выборов путина" в москве активно готовятся к противостоянию с Европой - ГУР

После "выборов путина" в москве активно готовятся к противостоянию с Европой - ГУР

  •  13944 просмотра
Армия рф ночью ударила ракетой по Дружковке в Донецкой области, за сутки из-за обстрелов пострадал ребенок

Армия рф ночью ударила ракетой по Дружковке в Донецкой области, за сутки из-за обстрелов пострадал ребенок

  •  15242 просмотра
Обзор и результаты 22 тура УПЛ: "Динамо" уверенно побеждает "Ворсклу", впрочем "Шахтер" укрепляет лидерство в таблице

Обзор и результаты 22 тура УПЛ: "Динамо" уверенно побеждает "Ворсклу", впрочем "Шахтер" укрепляет лидерство в таблице

  •  13217 просмотра

Популярные

Харьков ночью враг атаковал КАБами, Чугуев подвергся дроновому удару - ОВА

Харьков ночью враг атаковал КАБами, Чугуев подвергся дроновому удару - ОВА

  •  111159 просмотра
На Николаевщине враг попал "Ланцетом" в одной из громад: возник пожар

На Николаевщине враг попал "Ланцетом" в одной из громад: возник пожар

  •  108206 просмотра
В Херсонской области россияне ударили по критической инфраструктуре и сотовой вышке, есть погибший и 2 раненых - ОВА

В Херсонской области россияне ударили по критической инфраструктуре и сотовой вышке, есть погибший и 2 раненых - ОВА

  •  105555 просмотра
Сухая и теплая погода с южным ветром: синоптики дали прогноз на сегодня

Сухая и теплая погода с южным ветром: синоптики дали прогноз на сегодня

  •  104667 просмотра
рф защищает свой Черноморский флот: установлены баржи на входе в бухту Новороссийска

рф защищает свой Черноморский флот: установлены баржи на входе в бухту Новороссийска

  •  106318 просмотра

Публикации

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
Эксклюзив

  •  66626 просмотра
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
Эксклюзив

28 марта 2024, 13:27  •  394584 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  368878 просмотра
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

21 марта 2024, 11:56  •  723408 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  668315 просмотра

В москву прибыл новый грузовой рейс из Ирана для производства дронов - Гуменюк

Новый грузовой рейс из Ирана с компонентами для беспилотников-камикадзе типа Shahed недавно прибыл в москву, что свидетельствует о продолжении производства и использования россией иранских беспилотников для нападения на Украину.

Война •   •  38770 просмотра
В москву прибыл новый грузовой рейс из Ирана для производства дронов - Гуменюк

Ракетная атака рф на Львовщину: двое погибших, поисковая операция завершена - ОВА

Двое мужчин погибли в результате российского ракетного удара по объекту критической инфраструктуры во Львовской области.

Общество •   •  36196 просмотра
Ракетная атака рф на Львовщину: двое погибших, поисковая операция завершена - ОВА

Во французских Альпах следователи нашли кости 2-летнего мальчика, который пропал в 2023 году

Двухлетнего мальчика, который пропал в 2023 году во французских Альпах, нашли мертвым, его кости нашли вблизи горной деревни после 9-месячных поисков.

Новости Мира •   •  32039 просмотра
Во французских Альпах следователи нашли кости 2-летнего мальчика, который пропал в 2023 году

Тепло, как в конце мая: в Киеве новые температурные рекорды

31 марта Киев установил два новых температурных рекорда: максимальная температура воздуха достигла 25,3°C, побив предыдущий рекорд на 2,9°C, а среднесуточная температура воздуха 16,9°C превысила предыдущий рекорд на 1,6°C.

Общество •   •  31117 просмотра
Тепло, как в конце мая: в Киеве новые температурные рекорды

Гуменюк: россияне меньше стали атаковать "Калибрами" по комплексным причинам, в том числе и логистическим

россияне стали меньше использовать ракеты "Калибр" из-за логистических проблем, в том числе трудностей с обслуживанием пусковых установок и их перезарядкой в бухтах Севастополя.

Война •   •  30232 просмотра
Гуменюк: россияне меньше стали атаковать "Калибрами" по комплексным причинам, в том числе и логистическим

Опендатабот: более 8 млн микрокредитов взяли украинцы в прошлом году

В 2023 году украинцы оформили 8 244 856 договоров микрокредитования на общую сумму 40,62 млрд грн, что свидетельствует о стабильном росте как объемов, так и количества микрокредитов, несмотря на продолжающийся конфликт.

Общество •   •  27676 просмотра
Опендатабот: более 8 млн микрокредитов взяли украинцы в прошлом году

Отсрочка от мобилизации за 300 долларов: работнику столичного ТЦК сообщено о подозрении

Ведущий специалист мобилизационного отдела в Киеве за свои услуги предлагал 300 долларов взятки за отсрочку от призыва на военную службу.

Криминал и ЧП •   •  25505 просмотра
Отсрочка от мобилизации за 300 долларов: работнику столичного ТЦК сообщено о подозрении

После "выборов путина" в москве активно готовятся к противостоянию с Европой - ГУР

После "избрания" путина москва активно готовится к конфронтации с Европой, НАТО и США, заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

Война •   •  13944 просмотра
После "выборов путина" в москве активно готовятся к противостоянию с Европой - ГУР

Армия рф ночью ударила ракетой по Дружковке в Донецкой области, за сутки из-за обстрелов пострадал ребенок

Российская армия ночью нанесла ракетный удар по Дружковке Донецкой области, повреждены учреждения культуры и миры.

Общество •   •  15242 просмотра
Армия рф ночью ударила ракетой по Дружковке в Донецкой области, за сутки из-за обстрелов пострадал ребенок

Обзор и результаты 22 тура УПЛ: "Динамо" уверенно побеждает "Ворсклу", впрочем "Шахтер" укрепляет лидерство в таблице

"Динамо" уверенно разгромило "Ворсклу" со счетом 5:1, а "Шахтер" укрепил свое лидерство в таблице УПЛ благодаря победе над "Оболонью" со счетом 3:0.

спорт •   •  13217 просмотра
Обзор и результаты 22 тура УПЛ: "Динамо" уверенно побеждает "Ворсклу", впрочем "Шахтер" укрепляет лидерство в таблице