В москву прибыл новый грузовой рейс из Ирана для производства дронов - Гуменюк

россияне все чаще производят дроны-камикадзе типа "Shahed", используя компоненты из Ирана. На днях в москву прибыл новый рейс с необходимыми комплектующими. Об этом сообщила начальница пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, пишет УНН.

"На днях мы наблюдали перелет грузового борта из Тегерана в москву, что говорит о том, что готовые изделия типа "Shahed" и комплектующие к ним, они в активной работе" - говорит Гуменюк.

Она говорит, что враг продолжает собирать готовые предметы поражения уже на своей территории.

"В последние разами мы видели, что те дроны, которые прилетали во время атак... мы установили, что враг все чаще занимается изготовлением на своей территории соответствующих объектов, поскольку маркирует их специфическими буквами именно русского алфавита", - завершила она.

Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее рассказал, что для ударов по Украине использует ударные беспилотные летательные аппараты типа "Shaheed 136", части и обломки которых имеют маркировку серии "Ы" - переходная версия оружия, которая, вероятно, собрана уже на территории россии.

По его словам, в этих беспилотниках были обнаружены компоненты иностранного производства, а на внутренней части корпуса БПЛА россияне начали оставлять подписи.

"Инновацией" россиян стали подписи на элементах "Shaheed 136". В буквальном смысле можем считать, что это своеобразный отчет ответственного лица за подготовку сборки определенной части дрона. "Упаковщики" оставляют свои "автографы" на внутренней части корпуса беспилотника. Искренне надеемся, что такая "современная" технология в конце концов поможет быстрее идентифицировать и привлечь российских преступников к ответственности", - отметил Александр Рувин.