Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
Иран планирует провести президентские выборы в течение 50 дней
Генштаб: ситуация на фронте обострена, на Харьковском направлении идут бои в направлении села Старица
Количество детей, пострадавших из-за российской вооруженной агрессии, увеличилось до 1891 ребенка - прокуратура
Украина может пройти следующий отопительный сезон без отключений
Оккупанты обстреляли из минометов четыре села на приграничье Черниговщины: зафиксирован 51 взрыв
Херсон подвергся вражескому удару, есть жертва
Водителя BMW в Киеве арестовали за смертельное ДТП, в котором погиб маленький ребенок
Акции Keyword Studios резко выросли на фоне сообщений о вероятной сделке на $2,79 млрд от инвесткомпании EQT
Папа Римский призвал прекратить войны и снова вспомнил о переговорах
Пожар в лесхозе во Львовской области произошел из-за обломков вражеского дрона
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Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?
Иран планирует провести президентские выборы в течение 50 дней
Иран сформировал Совет из руководителей судебной, законодательной власти и первого вице-президента, который должен взять на себя президентские полномочия и провести новые выборы в течение 50 дней.
Генштаб: ситуация на фронте обострена, на Харьковском направлении идут бои в направлении села Старица
Ситуация на фронте остается напряженной, продолжаются бои на Харьковском направлении в направлении села Старица. С начала суток российские оккупанты совершили 533 обстрела и применили более 50 беспилотников-камикадзе, но украинские войска отражают атаки и держат ситуацию под контролем.
Количество детей, пострадавших из-за российской вооруженной агрессии, увеличилось до 1891 ребенка - прокуратура
546 детей погибли и 1345 получили ранения в результате вооруженной агрессии россии в Украине по состоянию на 20 мая 2024 года.
Украина может пройти следующий отопительный сезон без отключений
Украина разработала четкий план, как пройти следующий отопительный сезон без отключений, придерживаясь того же подхода, что и в прошлом году, путем увеличения генерирующих мощностей и создания децентрализованных объектов средней и малой генерации по всей стране.
Оккупанты обстреляли из минометов четыре села на приграничье Черниговщины: зафиксирован 51 взрыв
За минувшие сутки российские войска обстреляли границу Черниговской области из минометов, зафиксировав 51 взрыв в четырех селах.
Херсон подвергся вражескому удару, есть жертва
Российские войска обстреляли Днепровский район Херсона, в результате чего один житель погиб и еще один пожилой мужчина получил ранения.
Водителя BMW в Киеве арестовали за смертельное ДТП, в котором погиб маленький ребенок
Водитель BMW, который спровоцировал смертельное ДТП на Броварском проспекте в Киеве, арестован без права внесения залога.
Акции Keyword Studios резко выросли на фоне сообщений о вероятной сделке на $2,79 млрд от инвесткомпании EQT
Европейская группа частных инвесторов EQT ведет переговоры о покупке дублинской компании-разработчика видеоигр Keywords Studios за 2,79 миллиарда долларов, что привело к тому, что цена акций Keywords Studios подскочила до самого высокого уровня с 13 марта.
Папа Римский призвал прекратить войны и снова вспомнил о переговорах
Папа Франциск призывает к прекращению войн путем переговоров, говоря, что "мир, достигнутый путем переговоров, всегда лучше, чем бесконечная война".
Пожар в лесхозе во Львовской области произошел из-за обломков вражеского дрона
Из-за обломков сбитого вражеского беспилотника в лесном хозяйстве Золочевского района Львовской области вспыхнул пожар, который охватил почти 1 гектар, прежде чем пожарные и работники лесхоза потушили его без жертв.