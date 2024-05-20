Иран планирует провести президентские выборы в течение 50 дней

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
  •  55107 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  166846 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  160870 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  185614 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  161243 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  120473 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  125081 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  135479 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  125639 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  118886 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

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Публикации

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16 мая 2024, 09:35  •  300522 просмотра
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Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  343789 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  361962 просмотра

Иран планирует провести президентские выборы в течение 50 дней

Иран сформировал Совет из руководителей судебной, законодательной власти и первого вице-президента, который должен взять на себя президентские полномочия и провести новые выборы в течение 50 дней.

Новости Мира •   •  2106 просмотра
Иран планирует провести президентские выборы в течение 50 дней

Генштаб: ситуация на фронте обострена, на Харьковском направлении идут бои в направлении села Старица

Ситуация на фронте остается напряженной, продолжаются бои на Харьковском направлении в направлении села Старица. С начала суток российские оккупанты совершили 533 обстрела и применили более 50 беспилотников-камикадзе, но украинские войска отражают атаки и держат ситуацию под контролем.

Война •   •  3789 просмотра
Генштаб: ситуация на фронте обострена, на Харьковском направлении идут бои в направлении села Старица

Количество детей, пострадавших из-за российской вооруженной агрессии, увеличилось до 1891 ребенка - прокуратура

546 детей погибли и 1345 получили ранения в результате вооруженной агрессии россии в Украине по состоянию на 20 мая 2024 года.

Война •   •  3718 просмотра
Количество детей, пострадавших из-за российской вооруженной агрессии, увеличилось до 1891 ребенка - прокуратура

Украина может пройти следующий отопительный сезон без отключений

Украина разработала четкий план, как пройти следующий отопительный сезон без отключений, придерживаясь того же подхода, что и в прошлом году, путем увеличения генерирующих мощностей и создания децентрализованных объектов средней и малой генерации по всей стране.

Экономика •   •  4789 просмотра
Украина может пройти следующий отопительный сезон без отключений

Оккупанты обстреляли из минометов четыре села на приграничье Черниговщины: зафиксирован 51 взрыв

За минувшие сутки российские войска обстреляли границу Черниговской области из минометов, зафиксировав 51 взрыв в четырех селах.

Война •   •  4397 просмотра
Оккупанты обстреляли из минометов четыре села на приграничье Черниговщины: зафиксирован 51 взрыв

Херсон подвергся вражескому удару, есть жертва

Российские войска обстреляли Днепровский район Херсона, в результате чего один житель погиб и еще один пожилой мужчина получил ранения.

Война •   •  5720 просмотра
Херсон подвергся вражескому удару, есть жертва

Водителя BMW в Киеве арестовали за смертельное ДТП, в котором погиб маленький ребенок

Водитель BMW, который спровоцировал смертельное ДТП на Броварском проспекте в Киеве, арестован без права внесения залога.

Криминал и ЧП •   •  5263 просмотра
Водителя BMW в Киеве арестовали за смертельное ДТП, в котором погиб маленький ребенок

Акции Keyword Studios резко выросли на фоне сообщений о вероятной сделке на $2,79 млрд от инвесткомпании EQT

Европейская группа частных инвесторов EQT ведет переговоры о покупке дублинской компании-разработчика видеоигр Keywords Studios за 2,79 миллиарда долларов, что привело к тому, что цена акций Keywords Studios подскочила до самого высокого уровня с 13 марта.

Новости Мира •   •  5036 просмотра
Акции Keyword Studios резко выросли на фоне сообщений о вероятной сделке на $2,79 млрд от инвесткомпании EQT

Папа Римский призвал прекратить войны и снова вспомнил о переговорах

Папа Франциск призывает к прекращению войн путем переговоров, говоря, что "мир, достигнутый путем переговоров, всегда лучше, чем бесконечная война".

Война •   •  7827 просмотра
Папа Римский призвал прекратить войны и снова вспомнил о переговорах

Пожар в лесхозе во Львовской области произошел из-за обломков вражеского дрона

Из-за обломков сбитого вражеского беспилотника в лесном хозяйстве Золочевского района Львовской области вспыхнул пожар, который охватил почти 1 гектар, прежде чем пожарные и работники лесхоза потушили его без жертв.

Война •   •  7357 просмотра
Пожар в лесхозе во Львовской области произошел из-за обломков вражеского дрона