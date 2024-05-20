Иран планирует провести президентские выборы в течение 50 дней

В Иране создан Совет, состоящий из глав судебной, законодательной власти и первого вице-президента, который возьмет на себя полномочия президента и примет меры для проведения президентских выборов в течение 50 дней. Об этом УНН пишет со ссылкой на агентство IRNA.

Детали

Представитель Совета стражей Хади Тахан Назиф сказал, что Конституция предусматривает необходимые меры, и с согласия лидера первый вице-президент возьмёт на себя ответственность и полномочия президента, а Совет, состоящий из глав судебной, законодательной власти и первого вице-президента, обязан принять меры для проведения выборов в течение 50 дней.

Он подчеркнул, что, согласно заявлению Верховного лидера, в стране не будет никаких сбоев из-за правовых механизмов.

Напомним

В Иране официально объявили о гибели президента Ибрагима Раиси. Официальное сообщение о смерти президента сделали в мечети Имама ар-Рези. Кабинет министров иранской администрации созвал экстренное заседание в понедельник утром.

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