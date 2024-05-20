Іран планує провести президентські вибори протягом 50 днів
Київ • УНН
Іран сформував Раду з керівників судової, законодавчої влади та першого віце-президента, яка має взяти на себе президентські повноваження і провести нові вибори протягом 50 днів.
В Ірані створено Раду, що складається з голів судової, законодавчої влади і першого віце-президента, яка візьме на себе повноваження президента і вживе заходів для проведення президентських виборів протягом 50 днів. Про це УНН пише з посиланням на агентство IRNA.
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Представник Ради вартових Хаді Тахан Назіф сказав, що Конституція передбачає необхідні заходи, і за згодою лідера перший віцепрезидент візьме на себе відповідальність і повноваження президента, а Рада, що складається з голів судової, законодавчої влади та першого віцепрезидента, зобов'язана вжити заходів для проведення виборів протягом 50 днів.
Він підкреслив, що, згідно із заявою Верховного лідера, у країні не буде жодних збоїв через правові механізми.
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