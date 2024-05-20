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Іран планує провести президентські вибори протягом 50 днів

Іран планує провести президентські вибори протягом 50 днів

Київ • УНН

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Іран сформував Раду з керівників судової, законодавчої влади та першого віце-президента, яка має взяти на себе президентські повноваження і провести нові вибори протягом 50 днів.

В Ірані створено Раду, що складається з голів судової, законодавчої влади і першого віце-президента, яка візьме на себе повноваження президента і вживе заходів для проведення президентських виборів протягом 50 днів. Про це УНН пише з посиланням на агентство IRNA.

Деталі

Представник Ради вартових Хаді Тахан Назіф сказав, що Конституція передбачає необхідні заходи, і за згодою лідера перший віцепрезидент візьме на себе відповідальність і повноваження президента, а Рада, що складається з голів судової, законодавчої влади та першого віцепрезидента, зобов'язана вжити заходів для проведення виборів протягом 50 днів.

Він підкреслив, що, згідно із заявою Верховного лідера, у країні не буде жодних збоїв через правові механізми.

Нагадаємо

В Ірані офіційно оголосили про загибель президента Ібрагіма Раїсі. Офіційне повідомлення про смерть президента зробили в мечеті Імама ар-Рези. Кабінет міністрів іранської адміністрації скликав екстрене засідання в понеділок вранці.

Тіла загиблих знайдено після катастрофи вертольота президента Ірану Раїсі20.05.24, 09:39 • 19696 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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