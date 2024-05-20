Тіла загиблих знайдено після катастрофи вертольота президента Ірану Раїсі
Київ • УНН
Президент Ірану Ібрагім Раїсі та інші пасажири загинули в результаті аварії вертольота на північному заході Ірану, їхні тіла були знайдені і їх доправили в Тебріз.
Тіла президента Ірану Ібрагіма Раїсі та інших пасажирів, які загинули під час аварії гелікоптера на північному заході Ірану, були витягнуті та були відправлені в Тебріз, повідомив голова Іранського товариства Червоного Півмісяця (IRCS) Пір-Хоссейн Куліванд, пише УНН з посиланням на Tasnim.
Деталі
Пір-Хоссейн Куліванд заявив у понеділок вранці, що операція з пошуку гелікоптера президента тривала безперервно протягом ночі в туманну та дощову погоду.
За його словами, рятувальні групи були спрямовані на місце аварії після того, як іранський дрон виявив точне місце розташування уламків вертольота.
Усі тіла пасажирів гелікоптера передані в машини швидкої допомоги і їх повезли на кладовище Тебріза, заявив він.
Irna показало кадри, як тіла загиблих під час катастрофи вертольота, у якому був президент Раїсі, переносяться рятувальниками Червоного Півмісяця та бійцями сухопутних військ армії до районів, що знаходяться нижче.
Доповнення
Авіакатастрофа сталася, коли президент Ірану і його оточення поверталися з регіону Хода-Афарін у північно-західній провінції Ірану Східний Азарбайджан після урочистого відкриття дамби на кордоні з Азербайджанською Республікою. У катастрофі серед інших загинули президент Ібрагім Раїсі, міністр закордонних справ Хоссейн Амір Абдуллахіян.