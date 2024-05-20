Тіла загиблих знайдено після катастрофи вертольота президента Ірану Раїсі

ukenru
16:38 • 32077 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

14:28 • 125037 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 110388 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 114725 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 111668 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 113987 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 107810 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 128865 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 142114 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 143584 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
3.1 м/с
53 %
749 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

29 березня, 07:29 • 105875 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

29 березня, 07:57 • 101376 перегляди
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

12:10 • 98726 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 50875 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

14:13 • 72566 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 125078 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 309644 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 400054 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 411855 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 324219 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 50875 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 45562 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 79812 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 94691 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 103000 перегляди
Актуальне
Тіла загиблих знайдено після катастрофи вертольота президента Ірану Раїсі

Тіла загиблих знайдено після катастрофи вертольота президента Ірану Раїсі

Київ • УНН

 • 19700 перегляди

Президент Ірану Ібрагім Раїсі та інші пасажири загинули в результаті аварії вертольота на північному заході Ірану, їхні тіла були знайдені і їх доправили в Тебріз.

Тіла президента Ірану Ібрагіма Раїсі та інших пасажирів, які загинули під час аварії гелікоптера на північному заході Ірану, були витягнуті та були відправлені в Тебріз, повідомив голова Іранського товариства Червоного Півмісяця (IRCS) Пір-Хоссейн Куліванд, пише УНН з посиланням на Tasnim.

Деталі

Пір-Хоссейн Куліванд заявив у понеділок вранці, що операція з пошуку гелікоптера президента тривала безперервно протягом ночі в туманну та дощову погоду.

За його словами, рятувальні групи були спрямовані на місце аварії після того, як іранський дрон виявив точне місце розташування уламків вертольота.

Усі тіла пасажирів гелікоптера передані в машини швидкої допомоги і їх повезли на кладовище Тебріза, заявив він.

Irna показало кадри, як тіла загиблих під час катастрофи вертольота, у якому був президент Раїсі, переносяться рятувальниками Червоного Півмісяця та бійцями сухопутних військ армії до районів, що знаходяться нижче.

Доповнення

Авіакатастрофа сталася, коли президент Ірану і його оточення поверталися з регіону Хода-Афарін у північно-західній провінції Ірану Східний Азарбайджан після урочистого відкриття дамби на кордоні з Азербайджанською Республікою. У катастрофі серед інших загинули президент Ібрагім Раїсі, міністр закордонних справ Хоссейн Амір Абдуллахіян.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини Світу
azerbaidzhanАзербайджан
iranІран
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,193.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,821.36