Тела погибших найдены после крушения вертолета президента Ирана Раиси

Тела президента Ирана Ибрагима Раиси и других пассажиров, погибших при крушении вертолета на северо-западе Ирана, были извлечены и были отправлены в Тебриз, сообщил председатель Иранского общества Красного Полумесяца (IRCS) Пир-Хоссейн Куливанд, пишет УНН со ссылкой на Tasnim.

Детали

Пир-Хоссейн Куливанд заявил в понедельник утром, что операция по поиску вертолета президента продолжалась непрерывно в течение ночи в туманную и дождливую погоду.

По его словам, спасательные группы были направлены на место крушения после того, как иранский дрон обнаружил точное местоположение обломков вертолета.

Все тела пассажиров вертолета переданы в машины скорой помощи и их повезли на кладбище Тебриза, заявил он.

Irna показало кадры, как тела погибших во время крушения вертолета, в котором был президент Раиси, переносятся спасателями Красного Полумесяца и бойцами сухопутных войск армии в районы, находящиеся ниже.

Дополнение

Авиакатастрофа произошла, когда президент Ирана и его окружение возвращались из региона Хода-Афарин в северо-западной провинции Ирана Восточный Азарбайджан после торжественного открытия дамбы на границе с Азербайджанской Республикой. В катастрофе среди прочих погибли президент Ибрагим Раиси, министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдуллахиян.