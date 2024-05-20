В Ірані офіційно оголосили про загибель президента Раїсі
Київ • УНН
Президент Ірану Ібрагім Раїсі, міністр закордонних справ Хоссейн Амір Абдуллахіян та кілька інших посадовців загинули в авіакатастрофі.
Офіційне повідомлення про смерть президента Ірану Ібрагіма Раїсі зробили в мечеті Імама ар-Рези. Кабінет міністрів іранської адміністрації скликав екстрене засідання в понеділок вранці після офіційного підтвердження загибелі президента Ірану Ібрагіма Раїсі та міністра закордонних справ країни Хоссейна Аміра Абдуллахіяна в результаті аварії гелікоптера, пише УНН з посиланням на Mehr та Tasnim.
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"Кабмін після засідання висловив співчуття з приводу загибелі президента та його супутників у катастрофі гелікоптера. Міністри віддали належне покійному президенту за його невтомні зусилля на посаді, зазначивши, що президент Раїсі присвятив своє життя іранській нації", - ідеться у повідомленні.
Міністри, як вказано, "підкреслили, що вони будуть рішуче дотримуватися шляху президента Раїсі, щоб служити країні, запевнивши іранський народ, що не буде жодних збоїв в адміністративних справах".
Зазначається, що трагедія сталася, коли президент Ірану і його оточення поверталися з регіону Хода-Афарін у північно-західній провінції Ірану Східний Азарбайджан після урочистого відкриття дамби на кордоні з Азербайджанською Республікою.
"У катастрофі загинули президент Раїсі, міністр закордонних справ Амір Абдуллахіян, лідер п'ятничної молитви Тебрізського аятолла Мохаммед Алі Аль-Хашем, губернатор Східного Азербайджану Малек Рахматі, а також члени служби безпеки президента та екіпаж", - сказано у повідомленні.
Віце-президент Ірану підтвердив загибель президента Раїсі під час авіатрощі20.05.24, 07:44 • 103470 переглядiв
Уламки гелікоптера знайшли рятувальники в першій годині у понеділок.
Доповнення
Відповідно до Конституції Ірану, перший віцепрезидент Ірану Мохаммад Мохбер керуватиме кабінетом міністрів на розсуд лідера ісламської революції аятолли Сейеда Алі Хаменеї до обрання нового президента.
Конституція передбачає, що рада у складі спікера парламенту, очільника судової влади та першого віцепрезидента повинна бути сформована та вжити заходів щодо обрання нового президента протягом 50 днів.