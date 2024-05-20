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Віце-президент Ірану підтвердив загибель президента Раїсі під час авіатрощі

Віце-президент Ірану підтвердив загибель президента Раїсі під час авіатрощі

Київ • УНН

 • 103470 перегляди

Президент Ірану Ебрагім Раїсі та інші високопосадовці загинули, коли їхній вертоліт розбився, підтвердив віцепрезидент Ірану Мохсен Мансурі.

Віцепрезидент Ірану Мохсен Мансурі підтвердив на платформі X, що президент Ірану загинув. Міністр закордонних справ Ірану та інші люди, які перебували на борту гелікоптера, також загинули, передає УНН.

Деталі

У ніч на понеділок гелікоптер був виявлений турецьким безпілотником.

Глава Червоного Півмісяця Ірану Пір Хоссейн Коліванд трохи раніше заявив, що ситуація виглядала погано, коли рятувальники підійшли настільки близько, що могли побачити вертоліт приблизно за два кілометри.

Учора ввечері офіційний представник Reuters повідомив, що уламки повністю згоріли.

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Доповнення

Протягом вечора та ночі за складних погодних умов та поганої видимості тривала масштабна пошукова операція. Уламки гелікоптера знайшов турецький безпілотник.

Президент Раїсі був в Азербайджані в неділю вранці, щоб разом з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим урочисто відкрити дамбу.

Під час поїздки в оточенні були ще кілька високопосадовців.

Раїсі є президентом з 2021 року після того, як він виграв президентські вибори з найнижчою явкою за 45-річну історію Ісламської Республіки.

63-річний консерватор і раніше очолював судову систему своєї країни.

Іранські ЗМІ пишуть, що Раїсі був близький до верховного лідера Ірану. Якщо він помер або не зможе керувати, нові вибори повинні бути призначені через 50 днів.

Червоний Півмісяць Ірану оголосив про загибель президента та глави МЗС республіки20.05.24, 06:35 • 30925 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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