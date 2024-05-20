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Червоний Півмісяць Ірану оголосив про загибель президента та глави МЗС республіки

Київ • УНН

 • 30925 перегляди

Голова Іранського товариства Червоного Півмісяця оголосив, що рятувальники не знайшли жодного живого після того, як виявили місцезнаходження розбитого вертольота, на борту якого перебували президент Ірану Ебрагім Раїсі, міністр закордонних справ Хоссейн Амір-Абдоллахіан та інші офіційні особи.

Глава Іранського товариства Червоного Півмісяця Пір Хосейн Коліванд повідомив, що рятувальники не знайшли ознак життя при виявленні вертольота президента Ірану Ебрахіма Раїсі, що розбився. Reuters із посиланням на іранського чиновника повідомив, що гелікоптер повністю згорів, передає УНН.

Деталі

"При виявленні місцезнаходження вертольота, що розбився, ніяких ознак живих пасажирів знайдено не було", - сказав Пір Хосейн Коліванд, його слова наводить Tasnim.

На борту вертольота, крім Ебрахіма Раїсі, були глава МЗС Ірану Хосейн Амір-Абдоллахіан, імам п'ятничної молитви в Тебризі аятола Мохаммад Алі Аль-е-Хашем, губернатор провінції Східний Азербайджан Малік Рахматі.

Турецький дрон, ймовірно, знайшов місце аварії гелікоптера президента Ірану20.05.24, 04:55 • 46198 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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