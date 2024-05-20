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Турецький дрон, ймовірно, знайшов місце аварії гелікоптера президента Ірану

Турецький дрон, ймовірно, знайшов місце аварії гелікоптера президента Ірану

Київ • УНН

 • 46198 перегляди

Турецький безпілотник, можливо, виявив місце падіння зниклого гелікоптера президента Ірану в горах поблизу кордонів Ірану з Азербайджаном і Туреччиною.

Агентство Anadolu, яке вело трансляцію з турецького безпілотника Akinci, надісланого на пошуки гелікоптера президента Ірану, повідомило, що дрон знайшов у горах ймовірне місце аварії, передає УНН.

Деталі

Турецька агенція повідомила, що безпілотник знайшов пляму теплового випромінювання на схилі гори.

Іранська влада повідомляє, що до цього місця вирушили команди рятувальників. Інформації про долю пасажирів та екіпажу вертольота наразі немає.

Контекст

Гелікоптер із президентом Ірану Ебрахімом Раїсі та міністром закордонних справ Хосейном Аміром Абдоллахіяном зник із зв'язку у неділю в гірському районі на північному заході Ірану, недалеко від кордонів з Азербайджаном та Туреччиною.

Зараз там о пів на п'яту ранку і тільки починає світати.

Туреччина направила до Ірану 32 альпіністів для допомоги у пошуках гелікоптера Раїсі20.05.24, 03:19 • 114161 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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