Турецкий дрон, вероятно, нашел место крушения вертолета президента Ирана

Агентство Anadolu, которое вело трансляцию с турецкого беспилотника Akinci, направленного на поиски вертолета президента Ирана, сообщило, что дрон нашел в горах вероятное место аварии, передает УНН.

Детали

Турецкое агентство сообщило, что беспилотник нашел пятно теплового излучения на склоне горы.

Иранские власти сообщают, что к этому месту отправились команды спасателей. Информации о судьбе пассажиров и экипажа вертолета пока нет.

Контекст

Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси и министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахияном исчез со связи в воскресенье в горном районе на северо-западе Ирана, недалеко от границ с Азербайджаном и Турцией.

Сейчас там в половине пятого утра и только начинает светать.

Турция направила в Иран 32 альпинистов для помощи в поисках вертолета Раиси